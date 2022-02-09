Белый дом разошелся в оценке протестов в Канаде с властями этой страны

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник разошлась в оценках проходящих в соседней Канаде протестов с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо и мэром канадской столицы Джимом Уотсоном.

На регулярном брифинге для журналистов ей был задан вопрос, согласна ли американская администрация со словам мэра Оттавы, назвавшего происходящее в столице восстанием, а также Трюдо, который заявил, что участники протестов пытаются парализовать канадскую экономику и демократию. "Это не то, как мы бы это охарактеризовали", - ответила Псаки.

Пресс-секретарь также обратила внимание на блокирование движения по мосту Амбассадор, соединяющему Виндзор (провинция Онтарио) и Детройт (штат Мичиган). "Некоторые выражали мнение, что это связано с требованием вакцинации. Это не так. Это связано с тем, что движение затруднено из-за протестов", - заявила она.

"Мы, конечно, как вы знаете, поддерживаем право на свободу слова и протест", - подчеркнула также представитель американского президента. "Мы, конечно же, находимся в контакте с нашими канадскими коллегами", - добавила Псаки.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.