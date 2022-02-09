США выделят Колумбии $8 млн на переподготовку полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство США выделит $8 млн на финансирование программ обучения колумбийских правоохранительных органов. Об этом заявила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Я с гордостью объявляю о выделении правительством США на поддержку работы колумбийской национальной полиции дополнительных $8 млн, в частности на улучшение образовательных программ полиции в области прав человека, наказание ответственных за нарушение прав человека и на выявление коррупции в полицейских органах", - сказала она по итогам переговоров в Боготе.

Чиновник также отметила успехи американско-колумбийского сотрудничества в противодействии терроризму, жестокости, наркоторговле, преступности и экологическим преступлениям.

С конца апреля прошлого года в Колумбии прошли массовые демонстрации против налоговой реформы. Беспорядки произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах, погибли не менее 50 человек, более 2,3 тыс. пострадали. В результате в июне президент Колумбии Иван Дуке объявил о программе по проведению модернизации национальной полиции. В частности глава государства подчеркнул важность укрепления политики в области прав человека, необходимость принятия нового дисциплинарного статута, обновления регламента, регулирующего применение силы со стороны полиции, а также повышения уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.