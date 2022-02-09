Президент Перу привел к присяге четвертый кабинет министров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо во вторник привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал четвертым с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года. Церемония транслировалась на странице администрации президента в Facebook.

Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Анибал Торрес Васкес, ранее возглавлявший министерство юстиции. Большинство членов предыдущего состава правительства, в том числе глава МИД Сесар Ланда, министр обороны Хосе Луис Гавидиа и министр экономики и финансов Оскар Грахам Ямаучи, сохранили свои кресла. Новых глав помимо Минюста, прежний руководитель которого стал премьер-министром, получили также министерство энергетики и шахт, Минсельхозразвития, Минздрав, Минприроды и министерство по делам женщин.

В конце января Кастильо объявил о решении обновить состав Совета министров после того, как в отставку подали глава МВД Авелино Гуильен и председатель правительства Мирта Васкес. По информации радиостанции RPP, Васкес объяснила свой уход "наличием в окружении главы государства неадекватной группы советников".

1 февраля Кастильо привел к присяге новый состав кабинета министров, который стал третьим с момента вступления главы государства в должность в июле прошлого года. Председателем Совета министров был назначен конгрессмен Эктор Валер Пинто. Уже на следующий день в прессе появилась информация о том, что супруга нового премьера в 2016 году обвиняла его в домашнем насилии по отношению к себе и дочери. В свете открывшихся обвинений в парламенте, который по закону должен утвердить назначенное президентом правительство, заявили о недопустимости назначения Валера Пинто главой кабмина и о намерении вынести ему вотум недоверия, после чего глава государства анонсировал очередные перестановки.