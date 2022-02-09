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СМИ: при ракетной атаке Израиля погиб один сирийский военный

Еще пятеро ранены, отмечает агентство SANA

ТАСС, 9 февраля. По меньшей мере один сирийский военнослужащий погиб и еще пятеро получили ранения в результате израильских воздушных ударов, нанесенных по столице Сирии Дамаску. Об этом в среду сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По его данным, в ответ на атаку средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над столицей. Отмечается, что в результате удара был нанесен материальный урон.

Факт ракетного удара по Сирии подтвердили и в Израиле, заявив, однако, что сначала ракету выпустил Дамаск. "В ответ на зенитную ракету, выпущенную ранее из Сирии, мы <...> нанесли удар по батареям "земля - воздух" в Сирии, включая радары и зенитные установки", - говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля в Twitter.

ВС Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям иранских сил и проиранских формирований в Сирии.

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