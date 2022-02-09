В Казахстане в 2022 году планируют начать производство автоматов Калашникова

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Казахстанский завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области, намерен в этом году начать производство автоматов Калашникова. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В течение года в Кокшетау (административный центр области - прим. ТАСС) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, на базе завода "Тыныс" будет осуществляться сборка автоматов АК-12 и АК-15.

Кроме того, в нынешнем году казахстанские оборонные предприятия планируют осуществление таких перспективных проектов, как сборка вертолетов Ми-171Ш на базе АО "Авиаремонтный завод № 405", создание сервисного центра по обслуживанию самолетов Airbus в ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" и производство технических средств охраны государственной границы в АО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения".

Помимо этого, планируется производство средств радиационной и химической защиты на базе завода "Тыныс", ТОО "Алма ДК" и "Милитарм", модернизация бронетанковой техники на площадке АО "Семей инжиниринг", производство автоматных боеприпасов на базе ТОО Steel Manufacturing и бронеколесных машин "Барыс 8х8" на мощностях ТОО "Казахстан парамаунт инжиниринг".