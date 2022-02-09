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Премьеры Японии и Канады договорились сотрудничать по Украине

Стороны выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его канадский коллега Джастин Трюдо в среду в ходе телефонных переговоров договорились сотрудничать по нынешней украинской ситуации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте японского МИД.

"Стороны выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Кроме того, Кисида и Трюдо "разделили серьезные опасения по поводу активизации деятельности КНДР в ядерной и ракетной сфере".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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ЯпонияУкраинаКанада
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