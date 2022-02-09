Сенатор США заявил, что ФРГ на стороне Вашингтона касательно мер против РФ из-за Украины

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Германия находится в полном согласии с США касательно мер в отношении РФ в случае ее вторжения на Украину. Уверенность в этом выразил во вторник председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

В понедельник в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Позднее в тот же день состоялся ужин с участием лидера ФРГ и ряда американских законодателей, в числе которых был Менендес. "Основываясь на его заявлениях, сделанных там [во время ужина], я уверен, что он в полном согласии с США в плане того, что мы будем делать, если российское вторжение [на Украину] действительно произойдет", - заявил сенатор в интервью газете The Washington Post.

"Он [Шольц] подтвердил, что действительно тесно связан с США и Западом с точки зрения реагирования в плане санкций и других действий <...>. Он очень старался, даже когда его спрашивали о "Северном потоке - 2", говоря, что они [власти ФРГ] в полном согласии с президентом Байденом, США, с западными союзниками. Так что я думаю, что те, кто был настроен скептически, на самом деле ушли с этого ужина, <...> будучи убежденными в том, что Германия будет на нашей стороне", - добавил Менендес.

Он также рассказал, что в ходе ужина спросил у Шольца, согласен ли тот с мнением, что его партия - Социал-демократическая партия Германии - считает, что ФРГ может быть "потенциальным мостом <...> между Россией и Западом". "Он недвусмысленно отверг эту точку зрения <...> и сказал: "В Германии не поддерживается мнение о том, что мы являемся мостом, мы привержены НАТО, мы привержены Западу, мы привержены нашему союзу с США", - продолжил сенатор.

Менендес - автор находящегося на рассмотрении Конгресса законопроекта о санкциях в отношении РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. В интервью "Вашингтон пост" сенатор вновь назвал свою законодательную инициативу "матерью всех санкций", которая будет "разрушительна для российской экономики". "Каждый россиянин в конечном итоге это почувствует", - уверен Менендес.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.