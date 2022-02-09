В Пекине заявили, что продажа вооружений США Тайбэю вредит интересам безопасности КНР

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Пекин выражает протест Вашингтону из-за продаж американских вооружений Тайваню, так как данные действия США подрывают суверенитет Китая. Об этом в среду заявило Министерство обороны КНР.

"Продажа Соединенными Штатами вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике между КНР и США, в частности коммюнике 17 августа [1982 года]", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В министерстве считают, что США "грубо вмешиваются во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности страны, разрушают военные отношения между КНР и США, а также ставят под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе". "В связи с этим Китай выражает сильное недовольство и решительный протест, а также делает Вашингтону строгое дипломатическое представление".

Как сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США, Госдепартамент одобрил предоставление Тайваню услуг и продажу оборудования для технической "поддержки, обслуживания и совершенствования" зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Сумма сделки составляет $100 млн. Как отмечает DSCA, соглашение планируется выполнять в рамках программы обслуживания ЗРК Patriot, участие в которой "является требованием правительства США". В качестве подрядчиков названы концерн Raytheon Technologies и корпорация Lockheed Martin.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.