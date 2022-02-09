В Казахстане завели уголовное дело в отношении газосетевой организации из-за высоких цен

НУР-СУЛТАН, 9 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана завели уголовное дело в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", которое подозревают в установлении монопольно высоких цен на топливо. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции республики.

"Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана по Атырауской области начал расследование в отношении газосетевой организации ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по признакам злоупотребления доминирующим или монопольным положением - установления монопольно высоких цен", - говорится в сообщении. По результатам расследования установлено, что компания занимает доминирующее положение на рынке вторично-оптовой реализации сжиженного нефтяного газа в Атырауской области.

Параллельно департамент экономических расследований по Атырауской области провел проверку деятельности этой организации. "По результатам проверки усмотрены признаки злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высоких цен за 2019-2021 годы. На основании результатов проверки департамент экономических расследований по Атырауской области возбудил уголовное дело в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", проводятся работы по изъятию монопольного дохода в бюджет государства", - пояснили в пресс-службе.

2 января в Казахстане прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Их участники нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.