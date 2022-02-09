Защита Януковича требует объединить все дела о событиях на "майдане" в одно

Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

В ОДКБ заявили, что Таджикистан и Киргизия способны урегулировать ситуацию на границе

Генсек организации Станислав Зась отметил, что ОДКБ приветствует возобновление совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, а также другие шаги, которые позволят исключить стычки мирного населения

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