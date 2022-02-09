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Защита Януковича требует объединить все дела о событиях на "майдане" в одно

Защита Януковича требует от органов Украины объединить все дела о событиях на "майдане" в одно и обеспечить участие экс-президента в нем - адвокат.

Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе
В ОДКБ заявили, что Таджикистан и Киргизия способны урегулировать ситуацию на границе
Генсек организации Станислав Зась отметил, что ОДКБ приветствует возобновление совместной комиссии по делимитации и демаркации границы, а также другие шаги, которые позволят исключить стычки мирного населения
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