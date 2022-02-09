Мэр Ивано-Франковска заявил о готовности принять в городе посольство США на Украине

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Ивано-Франковска сообщили о готовности разместить посольство США, которое, как пишут СМИ, рассматривает вариант с перемещением диппредставительства в западные регионы. Об этом заявил в среду мэр города Руслан Марцинкив.

"Ивано-Франковск готов помочь принять посольство. Мы даже рассматриваем [вариант] предложить часть локомотиворемонтного завода как возможность принять посольство США, огородить эту территорию согласно требованиям посольства", - сказал мэр в видеообращении, размещенном в Facebook.

Марцинкив уточнил, что власти города готовят соответствующее письмо, а также добавил, что Ивано-Франковск согласен принять и другие дипломатические учреждения.

В понедельник портал BuzzFeed со ссылкой на источники сообщил, что посольство США в Киеве рассматривает вариант о перемещении в западные регионы страны из-за эскалации ситуации вокруг Украины. По сведениям портала, в американском посольстве пока не приняли какого-либо решения о переезде дипломатов. В Госдепартаменте порталу заявили, что "не готовы пока делать никаких объявлений" по данной теме и добавили, что призывают американских граждан, которые находятся на Украине, покинуть страну. Президент США Джо Байден в понедельник отметил, что, по его мнению, для американских граждан "было бы разумно" покинуть Украину.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.