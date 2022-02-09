Столтенберг поддержал идею пригласить Украину и Грузию на саммит НАТО в Мадриде

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею пригласить лидеров Украины и Грузии на саммит альянса в Мадриде. Соответствующее заявление генсек сделал в опубликованном в среду интервью газете La Vanguardia.

"Думаю, это хорошая площадка для встреч с партнерами, но я думаю, что нам нужно определиться с точным форматом [встречи]", - отметил он.

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 29-30 июня в Мадриде. Ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности.