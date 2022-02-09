В Турции ведут судебную проверку в отношении шести человек по делу об оскорблении Эрдогана

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Турции инициировали в среду судебную проверку в отношении шести человек по делу об оскорбительных и провокационных высказываниях в социальных сетях в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после того, как он объявил о том, что заболел омикрон-штаммом коронавируса.

По данным газеты Yeni Şafak, 26 человек были освобождены в рамках расследования по этому делу.

В настоящее время в республике действует закон об оскорблении президента, по которому человека могут привлечь к уголовной ответственности. За это нарушение предусмотрено наказание в виде тюремного срока от одного года до четырех лет.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания. В тот же день сопровождавший турецкого лидера в ходе визита в Киев 3 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что он также заразился коронавирусом.