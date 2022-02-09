Абхазия просит предоставить ей статус государства-наблюдателя в ООН

СУХУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Республика Абхазия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша предоставить ей статус государства-наблюдателя в ООН. Соответствующее обращение на имя Гутерриша министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба передал вице-президенту Всемирной федерации ассоциаций ООН, первому заместителю председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексею Борисову в ходе встречи в среду в Москве, сообщила пресс-служба МИД республики.

Ардзинба во вторник отбыл с рабочей поездкой в Москву.

"В посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации состоялась встреча Инала Ардзинбы и Алексея Борисова. В ходе встречи Ардзинба передал Борисову обращение на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором глава МИД Абхазии призывает предоставить Республике Абхазия статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций, который позволяет участвовать в дискуссиях Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении.

Ардзинба подчеркнул, что, "согласно Уставу ООН, одна из ключевых задач организации заключается в необходимости обеспечения равенства прав больших и малых наций". "Мы хотим, чтобы мир услышал голос Абхазии. Мы сами расскажем о положении дел в нашей стране", - приводятся слова главы МИД республики в сообщении.

Отмечается, что стороны также согласовали проведение в Абхазии форума по целям устойчивого развития ООН, на котором будет присутствовать Алексей Борисов и другие международные гости. Форум планируется к проведению весной текущего года.