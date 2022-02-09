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Послы стран ЕС согласовали внесение в черный список по России еще пяти человек

По словам источника, речь идет о людях, связанных с проведением выборов в Госдуму в Крыму
© REUTERS/Mike Segar

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Послы 27 стран ЕС согласовали в среду внесение в черный список Евросоюза по России еще пяти человек за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму. Об этом сообщил ТАСС в среду дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы дали зеленый свет для внесения еще пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сообщил он. Это решение, как ожидается, будет официально утверждено Советом ЕС на следующей неделе.

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