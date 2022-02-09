Словацкий парламент утвердил военное соглашение республики с США

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии утвердил в среду соглашения о военном сотрудничестве республики с США, подписанное 3 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

В голосовании приняли участие 140 из 150 депутатов высшего законодательного органа. "За" голосовали представители партий правительственной коалиции - 79, против были парламентарии от оппозиции - 60. Один депутат воздержался. Военное соглашение должна утвердить своей подписью президент Словакии Зузана Чапутова, активно выступавшая в его поддержку. В Братиславе не сомневаются, что глава государства вскоре это сделает.

В парламенте обсуждение соглашения началось во вторник. Оно сопровождалось взрывами эмоций со стороны депутатов. Представители оппозиции подчеркивали его одностороннюю выгодность для США и предупреждали о потере республикой суверенитета, так как на ее территории будут находиться американские военнослужащие и оружие. Было зачитано обращение генерального прокурора Словакии Мароша Жилиники, который указал на несоответствие документа национальному законодательству и угрозу зависимости от иностранного государства. Перед зданием высшего законодательного органа проходил митинг с требованием к властям отказаться от наращивания военного сотрудничества с Вашингтоном. В акции приняли участие около 5 тыс. человек.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки - Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.