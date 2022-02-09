ЕС подготовил письмо в адрес России с призывом к деэскалации и переговорам по Украине

ТАСС, 9 февраля. Евросоюз в ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности подготовил коллективное письмо в адрес России с призывом к деэскалации и продолжению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на проект документа.

"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены текущей ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны быть улажены путем диалога и дипломатии, - приводит издание фрагмент письма. - Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания войск на Украине (ЕС считает Крым территорией Украины - прим. ТАСС) и вокруг нее, а также в Белоруссии".

Уточняется, что обращение было подписано верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.