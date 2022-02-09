Дания не будет поставлять Украине ПЗРК

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. 400 ПЗРК "Стингер", снятые с вооружения в Дании, не будут отправлены на Украину. Об этом в среду заявил министр обороны королевства Мортен Бёдсков.

"Они слишком старые. Есть основания для их нахождения на складах. Мы не можем отправить их [на Украину]", - сказал министр на брифинге для журналистов после встречи с командующим вооруженными силами Дании Флеммингом Лентфером.

По его словам, ракеты находятся на секретном складе в ожидании утилизации.

Командующий вооруженными силами Лентфер сообщил об отсутствии планов поставки Украине также и других видов вооружения "У нас есть то, что мы сами используем и что постепенно принимаем на вооружение датской армии. И здесь я не вижу чего-то, что мы должны отдать другим", - отметил он.

Министр обороны Бёдсков заявил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала.

В середине января правительство королевства решило израсходовать €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы €11,3 млн выделяет Минобороны Дании.