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Посла Белоруссии вызвали в МИД Армении после высказываний Лукашенко о республике

Здание МИД Армении Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД Армении
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕРЕВАН, 9 февраля. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Ереване Александр Конюк был приглашен в МИД Армении после высказываний Александра Лукашенко о республике. Об этом в среду на правительственном часе в парламенте заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

"Посол Белоруссии действительно был вызван, приглашен в МИД, где ему были переданы наши убеждения в том, что высказывания друг о друге должны основываться на взаимном уважении, учитывать интересы друг друга, учитывать суверенитет друг друга и правовое поле, на котором основано сотрудничество между нашими странами", - отметил он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияМирзоян, Арарат Самвелович
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