Власти в Днепре заменили флаг Белоруссии возле мэрии на бело-красно-белый

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти города Днепр (бывший Днепропетровск) заменили государственный флаг Белоруссии, который вместе с флагами других стран был установлен возле городского совета, на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. Об этом сообщил в среду мэр города Борис Филатов, объяснив такое решение "народной инициативой" и несогласием с политикой президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении Украины.

"Флаг белорусской общины напротив мэрии заменили на бело-красно-белый", - написал он в Facebook.

По словам Филатова, это было сделано "после манипулятивных заявлений, угроз" в адрес Украины со стороны белорусского президента. При этом он заверил, что замена флага - "не идея чиновников, а всецело народная инициатива".

Возле городского совета Днепра в 2019 году после победы молодежного проекта "Аллеи многонационального города" были установлены флаги Азербайджана, Белоруссии, Армении, Греции, Грузии, Израиля, Польши, Кореи, Литвы, Германии.

В Белоруссии бело-красно-белый флаг стал символом протестов после прошедших в стране 9 августа 2020 года президентских выборов. Оппоненты власти считают его историческим национальным символом. Флаг в республике был официальным с 1918 по 1919 год, а также с 1991 по 1995 год. В июне прошлого года МВД Белоруссии предложило включить бело-красно-белый флаг и лозунг "Живе Беларусь", которые использует белорусская оппозиция, в перечень нацистской символики и атрибутики. Ведомство обосновало инициативу тем, что эти символы использовали структуры, сотрудничавшие с гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.