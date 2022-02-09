На Украине завершили следствие в отношении экс-руководителей МВД по делу "майдана"

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику департамента материального обеспечения МВД по делу "майдана" в 2014 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГБР.

"По результатам осуществления специального досудебного расследования следователи ГБР сообщили об изменении ранее объявленного подозрения бывшим министру внутренних дел Украины, его заместителю и начальнику департамента материального обеспечения МВД", - отмечается в сообщении, однако не указываются фамилии подозреваемых.

Согласно информации, в январе 2014 года экс-чиновники незаконно поставляли с территории России на Украину ручные газовые гранаты "Дрейф-2"; свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручные дымовые гранаты. "Указанные спецсредства не прошли экспертизы о возможности и порядке их применения к людям, однако были применены подразделениями "Беркут" против участников акций протеста в центре Киева. Также чиновники растратили 1 млн гривен (более $35 тыс.) бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств", - сообщает ГБР.

Экс-руководство МВД подозревается в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Кроме того, начальник Департамента материального обеспечения также подозревается в пособничестве в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций во время так называемой "революции достоинства". Подозреваемым заочно избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то время пост главы МВД занимал Виталий Захарченко, его заместителем был Виктор Ратушняк, а Павел Зинов возглавлял департамент материального обеспечения.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили тогдашнего президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. По сути, имел место государственный переворот. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.