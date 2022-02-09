МВД Латвии заявило о ненормально высоком числе попыток пересечения границы с Белоруссией

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Число попыток незаконного пересечения границы Латвии с Белоруссией "ненормально высоко". Об этом в среду заявил заместитель госсекретаря министерства внутренних дел республики Вилнис Витолиньш на заседании комиссии Сейма (парламента) по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

"В январе констатировано более 1 500 попыток, а в феврале - уже свыше 300 попыток незаконного пересечения границы", - передает его слова агентство LETA Более широкой дискуссии о напряженной ситуации на латвийско-белорусской границе в комиссии не велось.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа 2021 года были пресечены попытки 5 853 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала прошлого года были задержаны 473 человека.

Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября прошлого года режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, после продлило его действие до 10 февраля 2022 года, а затем - до 10 мая. Поддержку пограничникам оказывают армия и батальон спецназначения полиции.