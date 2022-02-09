Дания не может немедленно оказать Украине запрошенную помощь

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Украина обратилась к Дании за помощью "в противодействии угрозе со стороны России", но власти королевства не могут немедленно оказать ее. Об этом в среду на пресс-конференции после встречи в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявила премьер-министр Метте Фредериксен.

"Есть некоторые конкретные запросы из Украины, с которыми мы не можем напрямую помочь, но мы работаем дальше", - отметила она. Премьер не пояснила, о каком именно запросе идет речь, но подчеркнула, что Дания в принципе "не против помощи в военном отношении".

Как сообщил в среду министр обороны королевства Мортен Бёдсков, 400 ПЗРК "Стингер", снятые с вооружения в Дании, не будут отправлены на Украину. Он заявил о готовности Дании оказать Украине помощь в области наращивания ее киберпотенциала. Командующий вооруженными силами Лентфер рассказал об отсутствии планов поставки Украине также и других видов вооружения.

В середине января правительство королевства решило израсходовать €22 млн на развитие новой комплексной программы поддержки Украины. Из этой суммы €11,3 млн выделяет Минобороны.