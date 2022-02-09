КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон не обсуждали вопрос внеблокового статуса Украины во время переговоров в Киеве во вторник. Об этом заявил в среду на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Вопрос отказа Украины от евроатлантических стремлений вчера на встрече Зеленского и Макрона не поднимался", - сказал он.

Кулеба заявил, что Макрон не привез в Киев конкретных предложений.

Кулеба заявил, что Киев на переговорах советников "нормандской четверки" не согласится на прямой диалог с Донбассом.

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