Оппозиция на Украине заявляет, что отбелить виновных в трагедии 2 мая в Одессе не удастся

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) надеется, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) даст принципиальную оценку действиям виновных в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда погибли 48 человек и более 240 получили ранения. Об этом говорится в заявлении партии, приуроченном к началу рассмотрения исков по этим событиям в ЕСПЧ.

"Украинские граждане не нашли справедливости в своей стране и вынуждены были обратиться в Европейский суд. У них не было другого выхода, потому что власть скрывает от людей правду. Скоро восемь лет со дня трагедии, которая унесла десятки жизней одесситов, погибших в Доме профсоюзов. Ни прошлый режим [экс-президента Петра] Порошенко, ни нынешний режим не желают признать, что 2 мая 2014 года в Одессе произошло массовое убийство горожан", - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что до сих пор заказчики и прямые исполнители не наказаны, а их имена не названы. "У депутатов от партии власти рождаются вопиющие инициативы - материально поощрить поджигателей, сделать из них героев", - отмечается в заявлении.

"Отбелить организаторов и исполнителей расправы и "замести под ковер" это злодеяние не удастся. Теперь преступлению радикалов и преступному безразличию власти будет дана жесткая принципиальная оценка на международном уровне. Раз украинская власть отказалась призывать к ответу убийц, теперь ее призовут к ответу за бездействие", - подчеркнули в ОПЗЖ.

В партии добавили, что приветствуют открытие и рассмотрение дела о действиях украинских властей и вновь выразили соболезнования пострадавшим и родственникам жертв трагедии. "Мы надеемся на всестороннее и объективное расследование и справедливый приговор суда. Справедливость будет восстановлена и в Украине", - заявили в ОПЗЖ.

Обращения в ЕСПЧ

ЕСПЧ приступает к рассмотрению объединенного дела по жалобам 31 заявителя на действия властей Украины в связи с событиями в Одессе. Заявления подали родственники погибших, а также люди, получившие травмы.

В пресс-релизе ЕСПЧ отмечается, что Европейский суд предъявил украинским властям ряд вопросов о том, какие меры принимались властями для предотвращения насилия, что делось для его прекращения, когда столкновения начались, какие меры были приняты для тушения пожара, как расследовалась гибель людей и какие меры были приняты государством для защиты пострадавших. ЕСПЧ также просит проинформировать о результатах проверки сообщений ряда потерпевших о жестоком обращении с ними в ходе расследования.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В результате, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения.

Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу. В сентябре 2019 года Госбюро расследований Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков".