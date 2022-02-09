В США считают, что талибы привержены соблюдению Дохийского соглашения

ТЕГЕРАН, 9 февраля. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) привержено выполнению положений достигнутого в феврале 2020 года Дохийского соглашения между США и талибами. Такое мнение выразил в среду спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

"Центральным обязательством соглашения в Дохе, касающимся [борьбы с] терроризмом, было то, что "Талибан" никогда не позволит иностранным террористам использовать территорию Афганистана для угрозы США и их союзникам. Я считаю, что "Талибан" привержен этой цели", - сказал Уэст в интервью афганскому телеканалу "1 Ти-ви", отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По мнению американского дипломата, талибы "не заинтересованы [в повторении] иностранного военного присутствия в Афганистане" и понимают, что США "никогда не захотят увидеть исходящую с территории Афганистана угрозу". "Думаю, они серьезно относятся к этому обязательству", - добавил он.

Говоря о связях талибов с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Уэст отметил, что в США беспокоятся по этому поводу, однако признал, что группировка "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" ) является их общим врагом. "Это не значит, что мы не беспокоимся о продолжающихся связях с террористическими группировками, в том числе с "Аль-Каидой". Но в то же время у нас есть общие враги. Например, "Исламское государство в Хорасане" - это определенно общий враг", - указал он.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

За время нахождения радикалов у власти в ряде провинций Афганистана, включая столичный регион, произошло несколько взрывов, вооруженных нападений и перестрелок, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Ответственность за некоторые из них взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане".

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. "Аль-Каида" признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.