Кулеба утверждает, что Испания рассмотрит вопрос поддержки оборонного сектора Украины

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Испании обсудят вопрос о том, чем страна может помочь оборонному сектору Украины. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил в среду на брифинге.

"Наш испанский коллега (глава МИД Хосе Мануэль Альбарес - прим. ТАСС) сказал, что после возвращения в Мадрид состоится обсуждение о том, чем Испания может помочь для поддержки сектора обороны Украины", - сказал Кулеба.

В то же время глава МИД Украины признал, что Киев не ожидает, что каждая страна будет предоставлять ему оружие. Он отметил, что есть страны, готовые предоставить Украине летальное оружие, однако есть и другие, которые "по политическим мотивам не могут дать летальное оружие, но могут сделать что-то другое". Испанию же он поблагодарил за политическую поддержку.

Ранее по результатам встречи с Кулебой в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не собирается поставлять оружие Украине. Он отметил, что Мадрид считает, что "сейчас время дипломатии". Позднее с главой внешнеполитического ведомства Испании встретился президент Украины Владимир Зеленский, который отметил важность для Киева военной поддержки всеми странами ЕС.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.