Кулеба заявил, что в Киеве ждут визит главы МИД Венгрии, несмотря на разногласия

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что приглашение венгерского коллеги Петера Сийярто в Киев остается в силе, несмотря на решение Будапешта заблокировать участие Украины в киберцентре при НАТО.

"Накануне нового года у меня были телефонные переговоры с Сийярто по вопросу киберцентра НАТО. <...> Мне очень жаль, что Венгрия осталась той единственной страной, которая не поддержала это решение <...> Сейчас запросов венгерской стороны на проведение визита министра на Украину нет, но мое приглашение для него остается действительным", - сказал Кулеба на брифинге в среду.

"Если он решит приехать, я с ним с удовольствием встречусь", - отметил Кулеба добавив, что в декабре 2021 года пригласил всех глав МИД Евросоюза посетить Украину в январе-феврале.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны может остаться только украинский. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать противоправным закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих в Закарпатье, и заблокировал работу Комиссии Украина - НАТО.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что одна из европейских стран заблокировала участие Киева Украины в работе объединенного центра киберобороны при НАТО и назвал такую страну "другом в кавычках". Позже СМИ Украины сообщили, что этой страной была Венгрия.