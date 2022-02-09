Вице-президент США посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис намерена посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Харрис.

Как следует из документа, вице-президент США "отправится в Мюнхен, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 18-20 февраля". "В дополнение к активному взаимодействию, которое вела администрация [президента США Джо] Байдена и Харрис с европейскими союзниками и партнерами, контакты вице-президента в Мюнхене продемонстрируют наши непоколебимые обязательства перед союзниками по НАТО, подтвердят нашу общую заинтересованность в укреплении принципов, являвшихся основой для мира и безопасности в Европе со Второй мировой войны, подчеркнут нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

Как сообщило агентство Reiters со ссылкой на должностное лицо США, в Германии Харрис проведет ряд встреч с представителями стран из числа союзников Вашингтона для обсуждения ситуации вокруг Украины. В своем выступлении на конференции вице-президент США изложит ключевые положения американской политики по ряду вопросов.

Как заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российские официальные лица по различным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.