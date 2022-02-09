Глава МИД Финляндии: для Хельсинки важно, чтобы НАТО сохраняла политику открытых дверей

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Финляндия считает важным, чтобы НАТО продолжала политику открытых дверей в отношении потенциальных новых стран-участниц. Об этом заявил в среду в интервью ТАСС министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Членство в НАТО - это вопрос, который касается только альянса и страны, желающей стать его участником. Право каждой страны на собственный выбор в сфере политики безопасности также зафиксировано как принцип ОБСЕ в Парижской хартии для новой Европы от 1990 года. Для Финляндии тоже важно, чтобы двери НАТО и в дальнейшем оставались открытыми для новых членов", - подчеркнул он.

"Мы сохраняем за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Решения всегда рассматриваются в реальном времени с учетом изменений, которые происходят в сфере международной безопасности", - указал министр.

По его словам, "линия Финляндии в области внешней политики и политики безопасности отличается стабильностью и выработана, чтобы выдержать меняющиеся условия". "Как было констатировано в докладе правительства о внешней политике и политике безопасности осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение [наличия] пространства для маневра и возможностей выбора", - отметил Хаависто.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Хаависто при этом заявил, что Финляндия в настоящее время не обсуждает с НАТО вступление в организацию.