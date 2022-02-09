Президент Словакии утвердила военное соглашение республики с США

ПРАГА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Словакии Зузана Чапутова, несмотря на протесты общественности, в среду подписала соглашение о военном сотрудничестве республики с США, завершив, таким образом, процесс ратификации документа в республике. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Национальный совет (парламент) Словакии утвердил ранее в среду военный договор с Соединенными Штатами. Его обсуждение сопровождалось взрывами эмоций со стороны депутатов. Представители оппозиции подчеркивали его одностороннюю выгодность для США и предупреждали о потере республикой суверенитета, так как на ее территории будут находиться американские военнослужащие и оружие. Было зачитано обращение генерального прокурора Словакии Мароша Жилинки, который указал на несоответствие документа национальному законодательству и угрозу зависимости от иностранного государства.

Во вторник перед зданием высшего законодательного органа Словакии в Братиславе прошел митинг с требованием к властям отказаться от наращивания военного сотрудничества с Вашингтоном. В акции приняли участие около 5 тыс. человек.

Соглашение позволяет Вооруженным силам США использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование от Соединенных Штатов. Речь пока идет о $100 млн.

План критикуют многие словацкие политики и общественность. Лидер социал-демократов и парламентской оппозиции, бывший премьер Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Министр иностранных и европейских дел страны Иван Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.