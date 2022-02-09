Псаки заявила об отсутствии данных о возможном контакте Байдена с Путиным

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государств, однако о возможном новом его контакте с российским лидером Владимиром Путиным данных в настоящий момент нет. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент, конечно же, ценит взаимодействие лидеров. Он, как вы знаете, говорил с президентом Путиным несколько раз в прошлом, в том числе при личной встрече, но мне нечего заранее сообщить в настоящий момент", - сказала она.