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Псаки заявила об отсутствии данных о возможном контакте Байдена с Путиным

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США ценит взаимодействие лидеров

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государств, однако о возможном новом его контакте с российским лидером Владимиром Путиным данных в настоящий момент нет. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент, конечно же, ценит взаимодействие лидеров. Он, как вы знаете, говорил с президентом Путиным несколько раз в прошлом, в том числе при личной встрече, но мне нечего заранее сообщить в настоящий момент", - сказала она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоПсаки, Джен
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