МИД РФ: проблема с RT и DW выведена на межгосударственный уровень по вине властей ФРГ

В МИД указали, что материал содержит ряд неточностей и "сознательных искажений, вводящих читателей в заблуждение". Там отметили, что противостояние в сфере медиа было вызвано именно Берлином, который "вопреки своим обязательствам по целому ряду вышеперечисленных международных договоров запрещает вещание российскому СМИ, получившему лицензию в Европе".

"Утверждение, что "МИД РФ вывел вопрос медиакорпораций на межгосударственный уровень", фактически переносит ответственность за эскалацию конфликта на Москву, хотя прекрасно известно, что межгосударственное измерение этому вопросу придала германская сторона, запретив возможность вещания телеканала RT DE в ФРГ в нарушение положений конвенции. Меры Москвы - ответные", - указали в российском дипведомстве.

Неверным в министерстве назвали и утверждение о том, что якобы только Германия могла выдать лицензию на вещание на немецком языке. "У ФРГ нет никакой монополии на выдачу лицензий иностранным немецкоязычным СМИ, которые вещают не из Берлина, а из Москвы. Люксембург - частично немецкоязычное государство, и российский телеканал, ведущий вещание из России, имел полное право быть там зарегистрированным и вещать на немецкоговорящего зрителя, - пояснили в МИД. - Отказало же герцогство не по формальному поводу, а по той причине, что на него оказал прямое давление Берлин, не позволивший появиться в европейском медиапространстве новому телеканалу с альтернативной редакционной политикой".

В министерстве подчеркнули, что никаких юридических манипуляций RT не проводил, так как вещательное пространство в Европе связано не только с нормами ЕС, но и с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, которая легально позволяет транслировать телесигнал в государствах Европы в случае, если канал получил лицензию в одной из подписавших ее стран. Таким образом, полученная в итоге телеканалом лицензии в Сербии подпадает под этот случай.

Отдельно в дипведомстве указали на то, что издание предпочло не обращаться за комментарием к RT как к непосредственному вовлеченной стороне. "К сожалению, газета не обратилась в МИД России за получением официального комментария. Может быть, авторам стоило хотя бы поинтересоваться мнением самого телеканала, чтобы получить точку зрения непосредственных участников описываемых событий? "Новая газета", столь уважаемое на Западе издание, не сочла нужным сделать это", - заключили в министерстве.