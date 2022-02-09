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Кулеба и Боррель обсудили итоги визита Макрона в Москву и Киев

Глава МИД Украины заявил, что принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель скоординировали позиции после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев. Об этом сообщил Кулеба в среду в Twitter.

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"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Скоординировали позиции после его визита в США, дискуссий в ЕС и обсуждения визитов президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев", - отметил министр. "Принцип "Никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым", - добавил он.

Макрон провел во вторник в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник французский лидер в Москве обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным в том числе ситуацию вокруг Украины. После встречи с Зеленским президент Франции подчеркнул необходимость "четкого следования Минским соглашениям".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльБоррель, ЖозепКулеба, Дмитрий Иванович
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