Политсоветники "нормандской четверки" в Берлине попытаются преодолеть разногласия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Политические советники стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) встретятся в четверг в Берлине. Предыдущие переговоры прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.

За прошедшие две недели страны - участницы "нормандского формата" проявляли высокую дипломатическую активность. 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок провели телефонный разговор. Президент России Владимир Путин 7 февраля в Москве встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который на следующий день отправился в Киев на переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В понедельник в Киеве прошли переговоры министра иностранных дел республики Дмитрия Кулебы и Бербок. Была также запланирована встреча немецкого министра с Зеленским, однако она не состоялась. Как сообщила Бербок, изначально на переговорах должен был присутствовать и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.

Раунд в Париже

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи политических советников выразил надежду, что за предстоящие две недели вопрос о прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском для обсуждения статуса Донбасса сдвинется с мертвой точки. Он подчеркнул, что все предложения Донбасса по политическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности остаются без какой-либо реакции со стороны Киева.

Козак вновь отметил, что выполнение условий предыдущего саммита "нормандской четверки" является непременным условием созыва следующей встречи лидеров. При этом он заявил, что следующие переговоры лидеров стран "нормандского формата" могут быть посвящены организации выборов в органы местного самоуправления в Донбассе.

По словам замглавы администрации президента РФ, он рассчитывает, что следующая встреча политсоветников пройдет более конструктивно.

Переговоры Москвы, Берлина и Киева

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров и Бербок выразили поддержку работе "нормандского формата" по содействию урегулированию украинского кризиса. В свою очередь немецкий министр проинформировала, что Германия продолжает открытый и верный принципам диалог с Россией, в том числе по вопросам ситуации вокруг Украины и будущему "нормандского формата", безопасности в Европе.

Позже в Киеве глава МИД Германии выступила с утверждением, что Россия должна внести вклад в деэскалацию вокруг Украины, в противном случае будут серьезные санкции, часть ущерба от которых будет готов принять на себя и Запад. По словам Кулебы, в разговоре с Бербок он заявил о необходимости дипломатического пути разрешения кризиса в Донбассе.

В то же время глава МИД Украины заявил, что Киев не пойдет на диалог с Донецкой и Луганской народными республиками и что такой диалог не предусмотрен минскими соглашениями.

Визиты Макрона

Урегулирование ситуации в Донбассе было одной из центральных тем переговоров Путина и Макрона в Кремле 7 февраля. По итогам встречи российский лидер заявил, что он в целом обратил внимание французского коллеги на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в "нормандском формате", в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине.