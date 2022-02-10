В МИД Франции заявили о прогрессе в вопросе деэскалации после разговора Путина и Макрона

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Прогресс в вопросе деэскалации ситуации на Украине наметился после диалога президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал в среду в эфире телеканала LCI госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Макрон поехал в Москву, где у него был долгий диалог с Владимиром Путиным, и я думаю, что мы сегодня можем сказать, что они продвинулись, прежде всего, в вопросе обязательств не продолжать эскалацию сложившейся ситуации", - полагает Бон.

Он подчеркнул, что диалог продолжается, во второй раз чуть более чем за две недели состоится встреча политсоветников в "нормандском формате". "Это позитивный сигнал", - считает Бон.

Вместе с тем он отметил, что нужно оставаться прагматичными. "Президент республики не может сесть на самолет, прилететь в Москву и вернуться с решением кризиса, который касается в том числе вопросов коллективной безопасности, которые беспокоили Россию на протяжении 30 лет", - сказал госсекретарь при МИД Франции.

"Макрон - единственный европейский лидер, который ведет серьезный диалог с Владимиром Путиным", - считает Бон.

Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с Путиным. Перед началом переговоров французский лидер заявил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда, и выразил убеждение, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.