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Визит Эмманюэля Макрона в Москву
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Макрон назвал свой диалог с Путиным содержательным и насыщенным

Президент Франции считает, что необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал свой диалог в начале этой недели в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным "содержательным и насыщенным".

"Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены", - подчеркнул Макрон в сообщении, размещенном в среду вечером на его странице в "Инстаграме".

Он добавил, что "обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным".

Деэскалация и гарантии безопасности

Макрон заявил, что деэскалации и гарантий безопасности на континенте можно добиться только путем диалога.

"Нет никакого другого пути к разумным решениям, кроме диалога", - заметил он в сообщении, размещенном на его странице в "Инстаграме". "Нужно идти по этому пути, чтобы восстановить процесс деэскалации, получить гарантии безопасности на границах нашей Европы", - подчеркнул французский президент.

Франция, указал Макрон, рассчитывает проводить такой диалог не только в двустороннем плане, но также и в нормандском формате (Россия, Франция, Германия, Украина), в рамках ЕС и НАТО.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВизит Эмманюэля Макрона в Москву
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