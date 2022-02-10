Экс-глава МИД Украины Климкин призвал закрыть границу страны с Белоруссией

"Мы должны рассматривать границу с Белоруссией как границу опасности, а в перспективе <...> - как границу с врагом. И нам нужно говорить с нашими партнерами, чтобы мы эту границу закрыли", - сказал он в среду вечером в эфире телеканала "Эспрессо TV".

При этом Климкин подтвердил, что Киев и Минск поддерживают контакты, в том числе торговые. "Контакты происходят, более того, мы покупаем многое. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко в каждом последующем интервью говорит что-то такое о нас, а мы все покупаем и покупаем. Вопрос - настолько это безопасно и надежно для нас <...>. Лукашенко прямым текстом сказал, что отрежет, когда нужно, электричество", - сказал экс-министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live" рассказал, что в случае начала военных действий со стороны Киева Белоруссия будет с Россией и поставка энергоресурсов на Украину будет остановлена.

Украинские власти в последнее время заявляют о готовящейся агрессии России, в том числе с территории Белоруссии. В западных странах, а также в Киеве также звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.