Группа сенаторов США просит Байдена предоставить Украине доступ к разведданным США

ТАСС, 10 февраля. Группа американских сенаторов специального комитета по разведке верхней палаты Конгресса США в среду направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США в связи с возможной агрессией со стороны России. Письмо опубликовано на сайте председателя спецкомитета Марка Уорнера (демократ от штата Вирджиния).

"Мы просим, чтобы США поделились разведдаными с Украиной в максимально возможной степени. Россия - агрессор, и нам необходимо вооружить Украину важной информацией, необходимой для защиты", - утверждается в письме.

Сенаторы считают, что данный шаг в интересах США, а также их партнеров и союзников в регионе. По их мнению, "угроза Украине со стороны России - это угроза демократическим государствам по всему миру". "Мы призываем вас сделать как можно больше, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - подчеркнули они.

Письмо подписали 16 сенаторов, в том числе председатель спецкомитета по разведке Марк Уорнер и его заместитель Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.