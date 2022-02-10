Пентагон не исключает, что военные США в Польше помогут в эвакуации американцев с Украины

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти США не исключают, что американские военные с территории Польши в случае необходимости будут помогать в эвакуации с Украины граждан США. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал в среду на регулярном брифинге.

Он подчеркнул, что в настоящий момент "активных усилий по эвакуации граждан США с Украины с использованием военных нет". Как напомнил Кирби, Вашингтон ранее неоднократно рекомендовал находящимся на Украине американцам покинуть страну. "Было много времени и возможностей [сделать это], это не зона боевых действий", - добавил представитель Пентагона.

По его словам, в настоящий момент операция по эвакуации с участием американских военных по-прежнему не планируется. При этом Кирби отметил, что для переброски в Польшу ранее были выбраны военнослужащие из многоцелевого подразделения ВС США. "Они многое могут делать очень и очень хорошо. <...> Они будут готовы выполнять целый ряд [заданий] в случае чрезвычайных обстоятельств. <...> Я не могу исключать того, что эти солдаты могут быть в какой-то степени использованы для помощи в эвакуации на той стороне этой границы [между Польшей и Украиной]", - пояснил он.

Газета The Hill ранее в среду со ссылкой на Белый дом сообщала, что власти США не планируют массовую эвакуацию американцев с Украины. В свою очередь газета The Wall Street Journal информировала, что военнослужащие США с территории Польши поспособствуют эвакуации с Украины американских граждан, которая может начаться в случае эскалации напряженности. По сведениям издания, в ближайшие дни военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США, размещенные на юго-востоке Польши, займутся подготовкой контрольно-пропускных пунктов и палаточных лагерей на границе с Украиной. В их задачи будет входить "обеспечение логистической поддержки" и координация эвакуации американцев, которые могут прибыть в Польшу с Украины. Газета подчеркивала, что военнослужащим США "запрещено перемещаться на территорию Украины, они также не смогут эвакуировать американцев самолетами с территории Украины".

В конце января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепе тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Гражданам США "следует рассмотреть вопрос об отъезде", используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта, подчеркивалось в опубликованном внешнеполитическим ведомством заявлении.