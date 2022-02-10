В Ливане изучат предложения США по урегулированию пограничного спора с Израилем

БЕЙРУТ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Ливана Мишель Аун в среду заявил о готовности возобновить переговоры по демаркации морской границы с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы изучим новые американские предложения по урегулированию пограничного спора с Израилем, исходя из стремления достигнуть взаимопонимания относительно линии прохождения морской границы", - подчеркнул президент на встрече со старшим советником Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймосом Хокстином, который выступает посредником между сторонами.

В свою очередь Хокстин, который встретился также в Бейруте с премьер-министром Наджибом Микати, спикером парламента Набихом Берри и командующим армией Джозефом Ауном, отметил в интервью телеканалу MTV, что ему удалось сузить расхождения в позициях сторон. "Я считаю, что существует возможность прихода к соглашению, для этого имеется необходимое пространство и варианты решений, которые должны одобрить обе стороны", - указал он.

По сведениям новостного портала Naharnet, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности предложил провести линию границы по морскому дну, что предполагает совместную разработку шельфовых месторождений нефти и газа в Средиземном море. При этом он предупредил, что США "могут отказаться от посредничества, если стороны будут выдвигать невыполнимые условия".

Хокстин приступил к посреднической миссии в октябре прошлого года, сменив американского дипломата Джона Дерошера. Пятый раунд непрямых ливано-израильских контактов проходил 5-6 мая 2021 года и завершился безрезультатно, команды переговорщиков так и не сумели договориться относительно точки отсчета, с которой должна начаться демаркация границы. Делегации двух стран встречались в Эн-Накуре, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Ливан и Израиль, находящиеся формально в состоянии войны с 1948 года, оспаривают принадлежность шельфовых блоков, где предположительно имеются крупные запасы углеводородов. С начала переговоров речь шла о спорном участке в 856 кв. км, который каждая сторона считает частью своей исключительной экономической зоны. Однако на последнем раунде ливанцы заявили, что намерены претендовать на более обширный участок площадью 1 430 кв. км, включающий часть газового поля Кариш, к освоению которого уже приступили израильские и американские компании.