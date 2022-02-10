Bloomberg: Конгресс США не может договориться по санкциям против России

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не может достичь соглашения по законопроекту, который должен ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg .

Ранее группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) внесла в Сенат законопроект под названием "Закон о защите суверенитета Украины 2022 года". Он предполагает введение санкций против российского президента, премьер-министра, глав МИД и Минобороны, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2". Идентичный законопроект позднее был также внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

Для того, чтобы законопроект был принят, демократам необходима поддержка республиканцев. Однако те не согласны с ключевым положением законопроекта о том, что санкции - особенно наиболее жесткие - могут быть введены только в случае вторжения РФ на Украину. Они настаивают, что США должны задействовать эти меры превентивно, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной и "наказать" Россию за уже предпринятые действия. В середине января сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) добился вынесения на голосование своего законопроекта о немедленном введении санкций против газопровода "Северный поток - 2". Однако эта инициатива была заблокирована демократами.

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом считает, что принятие превентивных мер, особенно против "Северного потока - 2", может спровоцировать ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины. Представители администрации ранее убеждали сопартийцев-демократов в Сенате не пропускать инициативы республиканцев по превентивным санкциям.

Дополнительные сложности вызывает необходимость прописать в законопроекте порядок и условия предоставления Украине грузов военной помощи. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются уже более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.

Позиция Белого дома

Ситуацию с законопроектом по антироссийским санкциям прокомментировала в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, США считают важным "продемонстрировать единый фронт против России", поэтому в последние несколько недель представители администрации "проводили целый ряд консультаций с лидерами демократов и республиканцев, а также членами партий и комитетами".

Она добавила, что в Белом доме "довольны двухпартийной поддержкой <...> действий", которые американские власти предпримут, "если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину". Мы приветствуем то, что обе партии сосредоточили внимание на России и Украине в Конгрессе, и мы думаем, что двухпартийный законопроект станет мощным сигналом президенту [РФ Владимиру] Путину", - сказала Псаки.

Байден располагает возможностями ввести санкции в отношении России без принятия данного законопроекта, однако его администрация считает, что принятие такого акта послужило бы дополнительным "сдерживающим" элементом в отношении России и продемонстрировало бы ей единство политического истеблишмента США.