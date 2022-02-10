Politico: власти США сообщили сенаторам, что Иран вскоре сможет создать ядерный боезаряд

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена уведомила сенаторов о том, что Иран, согласно американским оценкам, может меньше чем за два месяца наработать ядерный материал в объеме, достаточном для создания боезаряда. Об этом сообщила в среду газета Politico.

По словам ее источников, данная информация была представлена законодателям на закрытом брифинге. По словам одного из сенаторов, указанные оценки стали "отрезвляющими и шокирующими".

По сведениям издания, "большинство демократов призвали к быстрому возвращению к сделке с Ираном по атому 2015 года, которая была разорвана предыдущим президентом [США] Дональдом Трампом, они подчеркивают, что это единственный жизнеспособный вариант". "Между тем республиканцы выступают за возвращение к политике Трампа по оказанию максимального давления, которая включает введение жесточайших санкций против Ирана в связи с разработкой им ядерной программы, поддержкой террористических группировок и другой вредоносной деятельностью", - говорится в публикации.

Вместе с тем, как отмечает газета, председатель комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) поставил под сомнение целесообразность дальнейшего участия Вашингтона в переговорах в Вене по возвращению к соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его мнению, нет полной ясности относительно того, что будет подразумевать данное возвращение. "В чем суть сделки? Она точно такая же, какая была? Она иная? Что именно мы отдаем? - приводятся в публикации высказывания Менендеса после брифинга. Он отметил, что администрации США следует прекратить переговоры, если они посчитают, что "эта сделка не является хорошей". Законодатель констатировал, что имеющееся время быстро истекает.

Как заявил в начале текущего месяца представитель Госдепартамента США высокого ранга на спецбрифинге, американская администрация согласна с выводами экспертов относительно того, что Иран в течение недель способен наработать ядерный материал в объеме, достаточном для создания одного боезаряда.

О сделке по атому

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия исламской республики, которая пока не готова к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.