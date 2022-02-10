Опрос: экс-президент Бразилии Лула да Силва может победить на выборах уже в первом туре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва имеет наилучшие шансы на победу в случае его выдвижения на должность главы государства на предстоящих в октябре 2022 года всеобщих выборах. Результаты соответствующего опроса публикует в среду телеканал CNN Brazil.

В зависимости от числа потенциальных кандидатов Лула да Силва может рассчитывать на 45-47% голосов опрошенных, в то время как его возможные соперники при любом из предложенных исследовательской службой Quaest сценариев набирают в совокупности порядка 43%. Таким образом, представитель Партии трудящихся может снова стать президентом страны уже по итогам первого тура. В случае проведения второго тура Лула да Силва одержит в нем победу над любым соперником, следует из опубликованных данных.

При этом почти 60% опрошенных заявили о том, что уже окончательно определились в своих предвыборных предпочтениях. Наибольшей популярностью Лула да Силва пользуется среди тех, чей месячный доход не превышает двух МРОТ (равен 1 212 реалам, около $230). Согласно официальной статистике, к тем, кто получает менее этой суммы, относятся 70% населения страны. В этой социальной категории проголосовать за бывшего бразильского лидера намерены 55% избирателей.

Опрос проводился очно с 3 по 6 февраля. В нем приняли участие 2 тыс. человек в возрасте от 16 лет из 27 регионов страны. Погрешность составляет 2 п. п.