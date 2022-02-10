Спецпосланник президента США по климату посетит саммит по защите океанов во Франции

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетит 10-11 февраля французский город Брест, где примет участие в организуемом президентом Франции форуме One Ocean, посвященном защите океанов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду Госдепартаментом США.

Согласно этим данным, "Керри будет проводить встречи с представителями правительств, международных организаций, предприятий и организаций гражданского общества", чтобы обсудить с ними усилия по защите океанов.

Саммит проводится в рамках французского председательства в Евросоюзе и при поддержке ООН.

В сентябре прошлого года о планах провести подобную встречу говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что в мероприятии примут участие ученые, представители бизнеса, ООН, региональных структур. По словам французского лидера, по итогам дискуссий должны будут выдвинуты инициативы в сфере научных исследований и развития норм международного права, которые позволят лучше защищать океаны от негативного воздействия.