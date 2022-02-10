Псаки: возможная договоренность США и Ирана по атому находится в пределах видимости

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Возможная договоренность Соединенных Штатов и Ирана по возвращению к ядерной сделке группы "пять плюс один" с Тегераном находится в пределах видимости, однако Вашингтон считает, что для ее заключения осталось лишь несколько недель. С таким заявлением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сделка, которая затрагивает ключевые обеспокоенности всех сторон, находится в пределах видимости. Однако, если ее не достичь в предстоящие недели, то сохраняющееся продвижение Ирана вперед в ядерной сфере сделает для нас невозможным возвращение к СВПД", - сказала официальный представитель американского лидера.

СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий. Данная договоренность была подписана с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) ведет с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля.

С точки зрения Псаки, переговоры с Ираном о "взаимном возвращении к полной имплементации СВПД" достигли "точки неотложности". Эти консультации продолжаются, констатировала пресс-секретарь.

В связи с этим она также напомнила, что администрация США еще в декабре объявила о начале подготовки ряда вариантов действий на тот случай, если сторонам не удастся обеспечить возвращение к полному соблюдению СВПД.