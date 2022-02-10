Эксперт: союзники США в НАТО хотят урегулировать ситуацию вокруг Украины путем дипломатии

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Союзники США по Организации Североатлантического договора (НАТО) явно настаивают на урегулировании нынешней ситуации вокруг Украины посредством дипломатии. Такое мнение выразил в среду американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

"Ясно, что союзники [Вашингтона] по НАТО хотят дипломатического исхода", - заявил эксперт, комментируя по просьбе ТАСС состоявшиеся ранее на этой неделе переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также встречу канцлера Германии Олафа Шольца и главы администрации США Джо Байдена. По оценке Бреммера, "ясно также, что коллективное сдерживание [Западом] потенциальной российской военной эскалации остается твердым".

"Тем не менее сохраняется еще значительная неопределенность - по меньшей мере до тех пор, пока российское правительство не представит официальный ответ на послание США [по предложениям Москвы в сфере безопасности]", - убежден политолог.

На его взгляд, встречи Путина и Макрона, а также Байдена и Шольца позволяют сделать вывод о "слегка улучшившихся перспективах для дипломатии". Кроме того, налицо "мощное совмещение ориентации политики США и НАТО" на Россию и ситуацию вокруг Украины, "особенно со стороны нового германского канцлера", полагает аналитик.

Путин и Макрон провели в понедельник многочасовые переговоры в Москве, на которых обсуждали в том числе ситуацию вокруг Украины. Затем президент Франции нанес визит в Киев. Он намерен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону. А в понедельник ситуацию вокруг Украины рассмотрели на встрече в Вашингтоне Байден и Шольц.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.