Сирия оставила за собой право ответить на ракетные атаки Израиля

БЕЙРУТ, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство Сирии предупреждает об опасных последствиях агрессивных нападений Израиля на ее территорию для стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире. Об этом, как сообщило агентство SANA, говорится в послании внешнеполитического ведомства арабской республики, направленном в среду в Совет Безопасности ООН.

"Сирия заявляет, что сохраняет за собой право использовать все законные средства для ответа на вероломные удары, нанесенные Израилем по окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана и со стороны оккупированных Голанских высот", - отмечается в документе.

МИД Сирии обращает внимание на то, что "США, которые покровительствуют Израилю, поощряют его на продолжение атак и парализуют возможные меры со стороны Совбеза ООН по сдерживанию агрессора, что подрывает престиж международного сообщества". В послании сообщается, что в результате израильских ударов погиб один сирийский военнослужащий и еще пять получили ранения.

9 февраля четыре тактических истребителя ВВС Израиля F-16, не пересекая государственной границы Сирии, нанесли удары управляемыми ракетами по объектам возле населенного пункта Кисва провинции Дамаск. Затем из района Голанских высот были выпущены десять ракет класса "земля - земля" по позициям сирийских сил противовоздушной обороны.

По информации заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Журавлева, при отражении атаки средствами ПВО российского производства, состоящими на вооружении сирийских войск, были уничтожены восемь ракет.