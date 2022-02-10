СМИ: Беннет попросил Байдена не возвращаться в ядерную сделку с Ираном

ТАСС, 10 февраля. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом в воскресенье обратился к американскому лидеру с просьбой не возвращаться в ядерную сделку с Ираном. Об этом в среду сообщил интернет-портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Согласно сведениям портала, во время разговора Беннет призвал Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном, отметив, что "ничего не произойдет", если США ее не подпишут. Беннет считает, если сделка будет восстановлена, Тегеран заработает миллиарды долларов, что, как думают в Израиле, будет содействовать "злонамеренной деятельности" в регионе.

Как сообщил порталу американский чиновник, знакомый с содержанием разговора, американский лидер заявил Беннету, что пока еще не ясно, будет ли сделка восстановлена. Кроме того, Байден заверил премьера Израиля, что США не поступятся своими основными требованиями касательно ограничений в отношении иранской ядерной программы.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), так и в формате отдельных консультаций с США без участия исламской республики, которая пока не готова к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.

СВПД был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение Вашингтоном обязательств по сделке.