WP: Нацархив попросил Минюст проверить, как Трамп обращался с президентскими бумагами

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Национальное управление архивов и документации (NARA) США обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер Дональд Трамп обращался с официальными документами времен своего президентства. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Как отмечает издание, соответствующий запрос был подан на фоне появления недавно сведений о том, что власти вывезли из поместья Трампа во Флориде 15 коробок с различной документацией, которая должна была быть передана в Национальный архив после того, как республиканец чуть более года назад покинул пост главы государства. Кроме того, в январе The Washington Post сообщала, что часть документов Белого дома, которые были переданы Национальным архивом в специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января прошлого года штурма Капитолия, были порваны, а потом склеены.

Сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными документами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Как уточняет The Washington Post, обсуждение данного вопроса пока находится на начальной стадии, и не ясно, решит ли Минюст проводить расследование.

В свою очередь Трамп, по сведениям издания, в письменном заявлении в среду отметил, что он взаимодействует с NARA в данном вопросе и организовал "транспортировку ящиков с президентскими документами" в соответствии с законодательством США.

Ранее The Washington Post сообщала, что в упомянутых 15 ящиках, помимо прочего, была переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также письмо, оставленное Трампу экс-президентом США Бараком Обамой (занимал пост в 2009-2017 годах).